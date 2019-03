El Govern avança els tràmits per connectar la xarxa en alta d'aigua potable entre Maria de la Salut i Petra

Publicado 15/3/2019 15:15:40 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Pilar Costa, ha anunciat aquest divendres l'aprovació de l'Acord pel qual s'autoritza l'ocupació urgent dels terrenys afectats per l'expropiació imprescindible per executar el projecte 'Conducció d'aigua potable de Maria de la Salut a Petra'.

Segons ha explicat Costa en roda de premsa, aquest projecte està previst al programa d'actuacions i infraestructures (2015-2021) inclòs en el Pla Hidrològic de Balears.

L'Acord fonamenta la urgència en la necessitat de garantir aigua a la zona del Pla de Mallorca no només en quantitat, sinó també en qualitat, per evitar l'increment de clorurs i nitrats i el descens de les masses d'aigua; en definitiva, per protegir els recursos hídrics i garantir el proveïment d'aigua a la població tant actual com a futura.

Les actuacions que s'executaran consistiran en la construcció d'un dipòsit regulador a Maria de la Salut de 6.000 m3 de capacitat; un dipòsit regulador a Petra de 2.000 m3 de capacitat; instal·lació de la conducció principal d'aigua d'aproximadament 10 km de longitud des del municipi de Maria de la Salut fins a Petra.

El projecte es troba en fase de licitació. Els interessats poden presentar les seves ofertes fins al dia 21 de març.