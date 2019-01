El Govern central destina 10 milions al conveni de ferrocarril de Balears

Publicado 14/1/2019 17:07:14 CET

Justícia continuarà en 2019 les obres de la nova seu judicial d'Eivissa amb 1,48 milions

PALMA DE MALLORCA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Projecte de llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a aquest exercici estableix que, en les transferències de capital, s'inclourà una partida de 10 milions d'euros al conveni del ferrocarril de Balears, la qual cosa suposa un augment del 153,8%, respecte a 2018 quan es va destinar 3,94 milions.

En el detall per carteres ministerials, destaca que el Ministeri de Justícia destinarà 1,48 milions d'euros a les obres de la nova seu judicial d'Eivissa, entre altres obres. En 2018, ja es van pressupostar 4,97 milions per a aquest edifici, un projecte que va començar en 2017.

Així mateix, durant 2019, es redactaran els projectes dels nous edificis de jutjats de Torrijos (Toledo), Lerma (Burgos), Manacor i Ciutadella (Menorca).

D'altra banda, el Baluard donis Príncep rebrà, per part del Ministeri de Foment, 1,18 milions i aquest departament destinarà 10.000 euros a la reforma de la plaça del Mercat d'Inca.

Des del Ministeri per a la Transició Ecològica es destinaran 12,7 milions per al sanejament i depuració d'aigües, 2,5 milions per a actuacions en la costa, 1,1 milions per a inversions de reposició en infraestructures, entre altres partides.

El Ministeri de Cultura té prevista una partida de 150.000 euros per a la rehabilitació del Museu Arqueològic d'Eivissa. Presidència per la seva banda invertirà 73,43 milions en jardins, parcs i muntanyes.

Des de la cartera de Ciència, Innovació i Universitats estan previstos 500.000 euros per a l'edifici de la nova seu del Sistema d'observació costaner de Balears.

Així mateix, els crèdits destinats a la subvenció 75% als trajectes entre Canàries, Balears, Ceuta i Melilla per mar o aire, el Govern destina 726 milions d'euros.

També es contemplen subvencions establertes per al transport aeri i marítim de mercaderies entre Canàries, Balears i la Península, i viceversa, així com l'existent entre les illes, i el d'exportació de les mateixes a països estrangers; preveient-se una despesa en 2019 de 75 milions d'euros.