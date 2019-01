El Govern central destina 21,7 milions a pal·liar els danys de les inundacions a Mallorca i aprova beneficis fiscals

Publicado 25/1/2019 17:28:07 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Gen. (EUROPA PRESS) -

El Reial decret Llei de mesures urgents per pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques a Espanya, aprovat aquest divendres pel Consell de Ministres, destinarà 21,7 milions d'euros a projectes per reparar o restituir infraestructures afectades per les inundacions del passat octubre a Mallorca.

A més d'aquestes ajudes, el Consell de Ministres ha aprovat una bateria de beneficis fiscals i mesures laborals i de Seguretat Social per ajudar empreses i particulars damnificats, el cost de les quals està per quantificar -lloc que dependrà del nombre de beneficiaris-, segons ha informat la delegada del Govern a Balears, Rosario Sánchez, en una roda de premsa.