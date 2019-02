El Govern central incrementa en 13,5 milions d'euros els fons per a Garantia Juvenil a Balears

Publicado 18/2/2019 18:28:32 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Febr. (EUROPA PRESS) -

La secretària d'Estat d'Ocupació, Yolanda Valdeolivas, ha anunciat aquest dilluns un increment de 13,5 milions d'euros dels fons de Garantia Juvenil per a Balears que se sumen als 42 milions assignats a les Illes emmarcats en el Pla de Xoc per l'Ocupació Jove per "fer dels joves un col·lectiu particularment tutelat".

En roda de premsa, el conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela, ha explicat que a Balears "en quatre anys s'ha passat dels 300 joves inscrits en Garantia Juvenil als 30.000" actuals i, en referència a l'anunci d'aquest dilluns sobre l'increment de fons per a polítiques d'ocupació, ha expressat que "és el dia més important" de la legislatura per al Servei d'Ocupació de Balears (SOIB).