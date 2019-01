El Govern central es reuneix amb les CCAA per preparar la Conferència de Presidents, de moment sense data

Publicado 30/1/2019 10:10:41 CET

MADRID/PALMA DE MALLORCA, 30 Gen. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Política Territorial, Meritxel Batet, es reuneix aquest dimecres a Madrid amb els consellers de Presidència de les comunitats per preparar una Conferència de Presidents entre Pedro Sánchez i els presidents autonòmics, per la qual de moment no hi ha data.

En la trobada, participa la consellera de Presidència i portaveu del Govern balear, Pilar Costa, entre altres autoritats incloent el portaveu del Govern basc, Josu Erkoreka. No obstant això, es desconeix si hi haurà un representant de la Generalitat de Catalunya perquè de moment no ha confirmat la seva participació, han informat a Europa Press fonts del Ministeri.

Cap d'aquests dos últims governs esmentats va assistir a l'última Conferència celebrada el 17 de gener de 2017, amb Mariano Rajoy, en aquell moment a la presidència del Govern. Erkoreka ha explicat que la seva presència aquest dimecres a Madrid no significa que l'Executiu basc torni a aquest fòrum, perquè no està ni tan sols convocat. Ha subratllat en tot cas que el seu govern participa de forma "regular i amb total normalitat" a tots els fòrums sectorials que reuneixen els governs central i autonòmics.

Pedro Sánchez es va comprometre des de la seva arribada a la Moncloa a convocar una vegada a l'any aquesta reunió amb els dirigents autonòmics i així l'hi ha anat confirmant a molts presidents en la ronda de reunions que ha mantingut amb ells des de la seva arribada al Govern. La majoria ha exigit a Sánchez que posi data a aquesta cimera per debatre, entre altres coses, sobre la reforma del sistema de finançament.

La Conferència, en qualsevol cas, havia d'esperar al fet que se celebressin les eleccions andaluses i es constituís un nou govern en aquella comunitat. Una vegada que el 'popular' Juanma Moreno ha pres possessió del càrrec de president de la Junta, l'Executiu ha decidit convocar el Comitè Preparatori d'Impuls i Seguiment de la Conferència de Presidents.

REVISAR EL COMPROMÈS, PRIMERA PASSA

Fonts del Ministeri que dirigeix Batet han explicat que no hi ha data per a la següent Conferència, que serà la setena, i que el que s'engega és precisament el treball preparatori. El Comitè que es reuneix aquest dimecres repassarà el grau de compliment dels acords de gener de 2017.

En aquella sisena Conferència de Presidents es van acordar deu assumptes; entre ells, es va arribar al compromís de reformar el sistema de finançament autonòmic i com a primer pas, crear un comitè d'experts que fes una proposta de partida. Aquest comitè es va crear i es va arribar a redactar un document però res més. Les dificultats amb Catalunya i el canvi de Govern l'any passat han anat retardant la reforma.

En aquella reunió també es va decidir engegar entre altres assumptes una estratègia contra la despoblació, treballar en educació i en mesures contra la violència de gènere, més cooperació en protecció civil i en mesures que afavoreixin la unitat de mercat, així com l'impuls de la targeta social.