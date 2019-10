El Govern cercarà fórmules per destinar ajudes a plantes de tractaments de residus com la d'Eivissa

Publicado 22/10/2019 12:53:14 CET

EIVISSA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear té la voluntat de cercar les fórmules per ajudar Eivissa i a altres Illes que no hagin rebut ajudes per construir les seves plantes de tractament de residus, segons ha dit aquest dimarts el conseller de Medi ambient i Territori, Miquel Mir.

La diputada del PP, Virginia Marí, ha preguntat si l'Executiu complirà el protocol d'intencions signat en 2007 amb el Consell d'Eivissa, mitjançant el qual el Govern anava a finançar el 30 per cent dels 40 milions que costava la planta de Ca Na Putxa, a Eivissa.

"El PP només parla d'aquest protocol quan està en l'oposició", ha dit el conseller. A més, Mir ha considerat que estaria "molt bé" asseure's amb el Consell i parlar del tema d'una manera "honesta i responsable" i no assabentar-se pels mitjans de determinades qüestions, una cosa que farà el conseller "si hi ha una petició formal".

Marí ha criticat que Eivissa és l'única illa que no ha rebut ajudes del Govern en temes de residus i, així, Eivissa "no es mereix aquest tracte per part del Govern balear".

"Què fàcil és fer un discurs pessimista i victimista", ha lamentat Mir, qui ha demanat al PP que assumeixi la seva part de responsabilitat en aquest assumpte.