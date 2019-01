El Govern clausura el I Congrés d'Innovació Educativa de Balears amb "satisfacció"

Publicado 26/1/2019 18:34:34 CET

Entre les conclusions finals destaca la necessitat de l'adequació de la formació a la realitat de cada centre

PALMA DE MALLORCA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha clausurat aquest dissabte el I Congrés d'Innovació Educativa de Balears, que s'ha dut a terme els dies 25 i 26 de gener en el Palau de Congressos de Palma, amb "satisfacció" i amb diverses conclusions entre les quals destaca l'adequació de la formació a la realitat de cada centre.

Segons ha informat la Conselleria d'Educació i Universitats, durant dos dies s'han debatut en sis taules rodones algunes de les experiències "més innovadores" i entre les conclusions que s'han extret --que podran ser consultades a la web oficial del Congrés-- s'inclou que la innovació és "un canvi d'actitud i pensament".

Entre aquestes conclusions, el Govern ha destacat especialment la necessitat d'una "formació adequada a cada realitat de cada centre" i que "s'ha de partir de projectes de centre per poder iniciar el camí innovador".

Una altra de les afirmacions a les quals han arribat els professionals de l'educació ha estat la necessitat de "posar èmfasi en l'alumne que aprèn i no tant en el professorat que ensenya".

Els debats s'han agrupat en sis temàtiques diferents: 'Metodologies globalitzadores de l'aprenentatge'; 'Processos de canvi sostenibles'; 'Espais i ambients d'aprenentatge'; 'Innovació tecnològica i professional; Processos de canvi: impactes en l'alumnat'; i 'Foment de la convivència i la inclusivitat'.

El conseller d'Educació i Universitats, Martí March, ha valorat de forma molt positiva el Congrés perquè "ha suposat posar en contacte a molta gent que crea experiències".

El màxim responsable d'Educació del Govern ha afegit que "això ha suposat millorar la nostra autoestima com a docents, ha fet veure que transformar l'educació és possible, ha suposat veure que si la gent s'esforça i ho vol fer pot dur a terme experiències molt positives i per tant ha estat un Congrés positiu".

El primer congrés de Balears dedicat a la innovació a l'educació ha congregat un total de 1700 docents. En total 129 centres tan públics com a privats han presentat 203 experiències d'innovació. Dels centres participants 104 han estat de Mallorca, 12 d'Eivissa, 11 de Menorca, i dos de Formentera.