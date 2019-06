El Govern i Cort organitzen la I Setmana de la Dramatúrgia

Publicado 25/6/2019 13:31:12 CET

Aquest divendres tindran lloc les lectures dramatitzades de les obres 'Peus inflats' i 'Noir' al Teatre Mar i Terra

PALMA DE MALLORCA, 25 Juny (EUROPA PRESS) -

L'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) i l'Ajuntament de Palma organitzen des d'aquest dimarts fins al proper 1 de juliol la I Setmana de la Dramatúrgia, que ofereix tot un seguit de activitats sobre l'escriptura teatral contemporània, segons ha indicat la conselleria de Cultura, Participació i Esports en una nota.

Així, aquest divendres 28 de juny tindran lloc en el Teatre Mar i Terra les lectures dramatitzades de dues obres inèdites guanyadores del certamen IbraD. O.r Balears. Es tracta de les obres 'Peus inflats' i 'Noir'.

'Peus inflats' podrà veure's aquest divendres a les 19.00 hores i és un text escrit i dirigit per Josep R.Cerdà que comptarà amb els intèrprets Núria Fiol, Bàrbara Nicolau i Miquel Àngel Torrens. L'obra experimenta amb la narrativa pròpia dels videojocs i de Youtube dins d'un text teatral i està destinat al públic adolescent i familiar.

D'altra banda, la lectura dramatitzada de 'Noir' tindrà lloc a les 20.30 hores. L'obra, escrita i dirigida per Xavier Uriz, comptarà amb els intèrprets Sergi Baos, Lucca Bonadei, Catalina Florit i Héctor Seoane. El text gira entorn d'un catedràtic de Filosofia del Dret que decideix visitar l'assassí de la seva dona a la presó.

TALLER 'SAFARI D'HISTÒRIES'

D'altra banda, la I Setmana de la Dramatúrgia també inclou en la seva programació el taller d'escriptura teatral 'Safari d'històries', impartit per Helena Tornero els dies 29 i 30 de juny al Teatre Mar i Terra. Segons ha explicat la Conselleria, el curs convida els participants a endinsar-se "en la jungla -urbana, rural, metafòrica-" per observar a personatges en el seu ambient, amb la finalitat de "caçar" històries susceptibles de ser representades sobre l'escenari.

Des de la Conselleria han assenyalat que Tornero és llicenciada en direcció i dramatúrgia per l'Institut del Teatre i s'ha format en escriptura teatral amb T. Cabré, C. Batlle, S. Belbel, Enzo Cormann, J. Sanchis Sinisterra i Rafael Spregelburd. Així, és autora de les obres 'El Vals de la Garrafa', 'Submergir-s'en l'aigua', 'Apatxes', 'You're pretty and I'm drunk', 'Mein Kapital, Love & fascism' o 'El futur'.