El Govern demanarà el B2 de català per dirigir l'Institut d'Indústries Culturals de Balears

Publicado 27/9/2019 17:48:10 CET

Costa: "A ningú se li passava pel cap que la persona escollida no tingués els coneixements mínims de la llengua catalana"

PALMA DE MALLORCA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern i consellera de Presidència, Cultura i Igualtat, Pilar Costa, ha informat aquest divendres que des de la seva conselleria modificaran les bases de la convocatòria per al càrrec de director de l'Institut d'Indústries Culturals de Balears (ICIB) i inclouran el nivell B2 de català com a requisit, no com a mèrit.

Preguntada per aquesta qüestió en la roda de premsa posterior al Consell de Govern, Costa ha explicat que en els Estatuts de l'ICIB --que es van aprovar la passada legislatura-- solament s'establia que fos escollit mitjançant convocatòria pública i que el candidat tingués formació universitària. "La Conselleria va engegar les bases reproduint els requisits que es contemplaven des de l'ICIB", ha argumentat.

No obstant això, ha deixat clar que, donada la polèmica entre certs partits disconformes amb la decisió, "a ningú se li passava pel cap que la persona escollida no tingués els coneixements mínims de la llengua catalana".

"En definitiva, hem decidit modificar els bases perquè es reculli el català com a requisit, però no perquè hi hagués el més mínim dubte que la persona tingués el coneixement. Reitero que en els Estatuts solament es demanava el requisit de carrera universitària", ha conclòs.