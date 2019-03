El Govern destina 800.000 euros a bons tecnològics per a millora d'eines TIC de pimes i associacions

Publicado 22/3/2019 14:35:15 CET

El Consell de Govern ha autoritzat aquest divendres una despesa d'un màxim de 800.000 euros per a ajudes en forma de bons tecnològics dirigits a petites i mitjanes empreses de Balears que vulguin millorar les seves eines TIC (tecnologies de la informació i la comunicació).

Així ho ha anunciat la portaveu del Govern, Pilar Costa, durant la roda de premsa posterior al Consell de Govern. Aquesta actuació està cofinançada en un 50 per cent pel Programa Operatiu Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) 2014-2020, dins de l'eix de millora de la competitivitat de les pimes.

La convocatòria tindrà caràcter pluriennal -400.000 euros per a 2019 i 400.000 euros més per a 2020- i es divideix en dos programes, però els beneficiaris només podran sol·licitar l'ajuda per a un d'ells.

El primer programa serà per a implantar o millorar la pàgina web de les pimes o asiciaciones, i el segon se centrarà en implantar o millorar processos de gestió empresarial basats en softwares de gestió 'enterprise resource planning' (ERP), 'customer relationship management' (CRM) o 'business process management' (BPM).