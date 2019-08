El Govern destina més d'un milió d'euros per a la rehabilitació d'habitatges en quatre municipis de Menorca

Publicado 9/8/2019 14:22:26 CET

MENORCA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha destinat més d'un milió d'euros per a la rehabilitació d'habitatges en els municipis menorquins d'Alaior, Es Mercadal, Maó i Sant Lluís.

Segons ha informat la Conselleria de Mobilitat i Habitatge en una nota, dissabte passat es van publicar en el Butlletí Oficial de Balears (BOIB) les convocatòries d'ajudes de l'any 2019 per a les Àrees de Regeneració i Renovació Urbanes (ARRU).

Aquestes ajudes estan destinades a la rehabilitació d'edificis i habitatges, incloses en el marc del Pla Estatal de Foment de lloguer d'habitatges, rehabilitació i regeneració urbana (2013-2016), actualment prorrogat.

Segons han indicat, les sol·licituds es podran presentar als respectius ajuntaments fins al proper 3 de setembre. A la illa, han destinat un total d'1.177.621 euros que suposen un "74 per cent dels recursos destinats a Balears". L'import subvencionable és d'un 35 per cent del cost de l'obra, amb un màxim d'11.000 euros per habitatge.

Des de la Conselleria han declarat que es poden beneficiar de les ajudes, els propietaris d'habitatges plurifamiliar o unifamiliars, copropietaris d'edificis, així com propietaris en règim de propietat horitzontal.

Els recursos econòmics provenen del Govern central, i són gestionats pel Govern, en el marc de l'acord entre el Ministeri de Foment i la comunitat autònoma per desenvolupar el Programa de Regeneració i Renovació Urbanes.