El Govern insisteix que l'entrevista d'Armengol a 'The Guardian' va costar "zero euros"

La presidenta del Govern, Francina Armengol, preparant-se per al ple minuts abans de donar començament la sessió. EUROPA PRESS

PALMA DE MALLORCA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat, Pilar Costa, ha insistit aquest dimarts en què l'entrevista de la presidenta del Govern, Francina Armengol, amb el diari britànic 'The Guardian' va costar "zero euros".

Així s'ha expressat Costa en resposta a una pregunta del diputat del PP Toni Fuster durant el ple del Parlament, que ha recordat que Armengol va difondre l'entrevista a les seves xarxes socials "com un èxit". "Un èxit que sembla que li ha costat un parell d'euros als ciutadans de Balears", ha criticat.

"Em sap greu espatllar-li la pregunta, però zero és zero", li ha contestat Costa, que ha defensat que es va publicar "una notícia falsa" que el Govern ha "desmentit". Així, ha reiterat que no va haver-hi "cost econòmic ni de qualsevol altre tipus" i ha afegit que el Govern "seguirà treballant amb rigor".

El PP no s'ha mostrat convençut amb les explicacions del Govern ja que "'The Guardian' deia que era un espai publicitari i que la retiraven perquè l'acord comercial havia acabat". "Arribarem fins al final d'aquesta qüestió, que segur que tindrà greus conseqüències", ha postil·lat el diputat.

Igualment, el PP ha retret al Govern que té "el gabinet de comunicació més gran de la història". "Tenen més infraestructura de comunicació i propaganda que membres del Govern o gestors", ha censurat Fuster.