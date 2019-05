El Govern ja disposa de la llicència per a la construcció de la nova seu de la Simfònica

Publicado 28/5/2019 13:48:24 CET

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports disposa des d'aquest dimarts de la llicència d'obres per construir la nova seu de la Simfònica, després que l'hagi aprovat la Gerència d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma.

Segons han recordat des de la Conselleria, la sol·licitud de llicència a Cort va ser registrada el 7 de juny de 2018, el cost del qual de 150.000 euros ho ha assumit el Govern, procedent del milió d'euros que es destinen al projecte des de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS).

Una vegada aconseguida la llicència, el Govern haurà d'acabar el projecte executiu per poder licitar les obres i començar a construir la seu, que estarà situada en un solar de Nou Llevant de Palma.

NOVA SEU DE LA SIMFÒNICA

La nova seu ja disposava, fins ara, de l'estudi de detall i de l'informe favorable de la Comissió de Qualitat de la Façana Marítima de l'Ajuntament, que ha atorgat per 25 anys més, fins a l'any 2066, la pròrroga de concessió demanial del solar.

La nova seu té un cost previst d'execució material de 6.200.000 euros, més imposats, dels quals 1.000.000 d'euros provenen de l'impost de turisme sostenible, 2.000.000 d'euros, de Fundatur, i els fons Feder aportaran el 50 per cent dels fons públics aportats.

Està previst que el projecte d'edifici consti de diferents fases en tres blocs diferenciats, la sala principal es destinarà a les sessions d'assaig de l'Orquestra amb les seves diferents formacions i per a l'accés de les corals.

Les sales d'estudi i sales petites, per la seva banda, seran per a les hores d'estudi dels músics i eventuals sessions de formació i el 'hall' es destinarà per a les ocasions en les quals a la sala principal tinguin lloc els concerts extraordinaris i escolars, entre d'altres.