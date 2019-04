El Govern llança la convocatòria de gestió de residus 2019-2020 amb un pressupost d'1,4 milions

Publicado 24/4/2019 10:21:50 CET

Les entitats i empreses públiques interessades poden presentar les seves sol·licituds fins al 21 de maig

El Govern balear ha engegat la convocatòria de subvencions pel finançament d'inversions relatives a la prevenció, reducció i gestió de residus en Balears per 2019-2020, amb un pressupost d'1,4 milions d'euros (405.000 euros per 2019 i la resta per 2020).

La iniciativa està impulsada per la Direcció general d'Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus, departament depenent de la Conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca.

Segons han detallat, les entitats locals i les empreses públiques que es dediquin a la gestió de residus en Balears que estiguin interessades poden presentar les seves sol·licituds fins al 21 de maig.

Tal com han explicat, les actuacions subvencionables s'han d'haver iniciat a partir de l'1 de gener de 2018 i consisteixen en la redacció del projecte del centre de reciclatge; plans i programes de prevenció i gestió de residus municipals; campanyes de sensibilització de residus; obres i/o adquisició d'equipaments per als centres de reciclatge de nova construcció, i/o ampliacions i millores als centres de reciclatge existents.