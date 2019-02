El Govern organitza aquesta setmana una cimera autonòmica de cooperació a Es Baluard

Publicado 17/2/2019 12:48:54 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleria de Serveis Socials i Cooperació organitza la 'XII Trobada de Comunitats Autònomes i Cooperació per al Desenvolupament', una cimera autonòmica de cooperació que tindrà lloc aquest dijous i divendres al Museu Es Baluard de Palma.

En un comunicat difós aquest diumenge, la cartera dirigida per Fina Santiago ha detallat que en la jornada es realitzaran tallers i debats sobre cooperació descentralitzada, les migracions en fronteres, la cooperació amb el col·lectiu LGTBI, l'entrega de diner efectiu en l'ajuda humanitària o la cooperació per al desenvolupament.

Des de Cooperació han avançat que les jornades s'inauguraran amb les conferències 'El paper de la Cooperació Internacional enfront dels límits de la globalització. Una mirada des dels actors descentralitzats' del sociòleg Ignacio Martínez, i 'Ajuda Humanitària i Cash Transfer', de la responsable de formació de l'Institut d'Estudis sobre Conflictes i Acció Humanitària, Camille Nussbaum.

Segons ha informat la Conselleria, en les jornades es lliurarà la Distinció en Cooperació Descentralitzada per al Desenvolupament a la investigadora Gema Celorio, docent vinculada a l'educació per al desenvolupament des de l'any 1989. A més, organitzacions com la Coordinadora Autonòmica d'Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament, Enginyeria sense Fronteres, Justícia Alimentària, Fundació Triangle o Fundació Alboan hi impartiran tallers.

Finalment, Cooperació ha recordat que la inauguració de la cimera tindrà lloc aquest dijous a càrrec de la consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, i que clausuraran la presidenta del Govern, Francina Armengol, i la directora de l'Agència Espanyola de Cooperació, Aina Calvo.