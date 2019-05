El Govern possibilita els deu programes de seguiment esportiu de Menorca

Publicado 24/5/2019 17:52:20 CET

MENORCA, 24 Maig (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern ha signat aquest divendres convenis de col·laboració entre la Fundació per a l'Esport Balear i les federacions balears de judo, atletisme, bàdminton, bàsquet, ciclisme, escacs, karate, piragüisme, tennis i triatló amb l'objectiu de desenvolupar els seus respectius programes de seguiment esportiu 2018-2019 a Menorca.

Aquests convenis tenen com a objectiu establir la col·laboració entre la Fundació per a l'Esport Balear i les federacions per desenvolupar conjuntament un programa de seguiment esportiu que faciliti una millora significativa en la qualificació tècnica, física i psicològica dels esportistes que practiquin els diferents esports a Menorca.

Per complir l'objecte d'aquest acord, la Fundació per a l'Esport Balear es compromet a aportar a cadascuna de les federacions esportives fins a un màxim de 2.500 euros per col·laborar amb les despeses ocasionades pel desenvolupament del programa de seguiment esportiu.

De la mateixa manera, aportarà un tècnic per a la comissió de seguiment del conveni i donarà el suport tècnic necessari, si es precisa, per aconseguir les finalitats del conveni.