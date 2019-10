Govern preveu disposar de l'esborrany de Llei sobre 'turisme d'excessos' mitjançant una "zonificació" abans de 2020

Publicado 17/10/2019 12:29:13 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball del Govern, Iago Negueruela, ha explicat aquest dijous que el Govern preveu pactar amb el sector turístic de les Illes un esborrany de Llei per limitar el 'turisme d'excessos' abans d'acabar l'any, que inclogui una sèrie d'actuacions "específiques" per combatre aquesta oferta turística en determinades zones de Balears.

Així s'ha expressat el conseller durant la seva compareixença en la Comissió de Turisme i Ocupació en el Parlament, on també ha argumentat que aquest tipus d'oferta turística afecta negativament a la imatge de Balears com a destinació.

A més, Negueruela ha explicat que la intenció del Govern és impulsar aquesta normativa mitjançant la "zonificació" de determinades zones on es desenvolupa la comercialització d'una oferta turística associada al turisme d'excessos.

En aquest sentit, el conseller ha assenyalat tres focus principals d'actuació que són Punta Balena i Platja de Palma a Mallorca i Sant Antoni a Eivissa.

A més, Negueruela ha reconegut que s'abordarà la regulació del consum d'alcohol excessiu en aquestes zones, i no ha descartat limitar el consum d'aquest tipus de begudes a l'interior dels establiments hotelers. En aquest sentit, ha expressat que no tindria sentit regular l'excés d'alcohol en determinats establiments d'oci i no fer-ho a l'interior dels hotels.

Així s'ha expressat el conseller de Turisme després de la interpel·lació parlamentària de la diputada del Grup Parlamentari Popular, Salomé Cabrera, que ha instat Negueruela a detallar la situació actual de la tramitació de la Llei de limitació del 'turisme d'excessos'.

En aquest sentit, Cabrera ha recordat que el Govern no va ser capaç d'articular una normativa en aquest sentit durant els quatre anys de la legislatura passada, argumentant que els partits de l'Executiu no es van posar d'acord en varis dels punts de la futura norma. Negueruela ha negat aquestes afirmacions i ha indicat que no es va aprovar la Llei per un motiu de terminis i no per un motiu de desacord.

A més, la diputada ha argumentat, també, durant la seva intervenció que el Govern critica la totalitat de l'oferta del 'tot inclòs' assenyalant que dins d'aquesta modalitat existeixen diferents sectors. Així ha argumentat que part del turisme familiar, que ha considerat positiu per a les Illes, també consumeix aquesta oferta.

Així mateix, Cabrera també ha plantejat els seus dubtes sobre la 'zonificació' de determinades zones turístiques de Balears per aplicar aquesta legislació, argumentant que ja s'han dut a terme lleis de 'zonificació', com la del lloguer vacacional. En aquest sentit, ha recordat que el procés es va retardar durant mesos per la complexitat de la norma.

D'altra banda, durant la mateixa comissió, el portaveu del Grup Parlamentari de Ciudadanos, Marc Perez-Ribas, ha instat al conseller de Model Econòmic, Turisme i Ocupació a explicar les mesures que contempla el Govern perquè els emprenedors de Balears "puguin tenir una segona oportunitat empresarial" .

Perez-Ribas ha recordat que un total de 200 persones s'han acollit a Balears a la Llei estatal de segona oportunitat per a emprenedors que han fracassat en la seva primera etapa. Per la seva banda, Negueruela ha afirmat que el Govern està disposat a estudiar mesures en aquest sentit de cara al Pla d'autoocupació que desenvoluparà la Conselleria durant aquesta legislatura.