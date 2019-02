El Govern rep més de 45 milions d'euros per a polítiques d'ocupació per part del Ministeri de Treball

Publicado 21/2/2019 15:01:33 CET

La Conferència Sectorial d'Ocupació del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, celebrada aquest dijous a Madrid, ha acordat concedir 45 milions d'euros al Govern per a l'execució de polítiques d'ocupació el 2019, que aquest any incorporen la incidència de la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI) i cobreixen les cotitzacions de les persones usuàries dels programes mixts d'ocupació.

En un comunicat emès per la conselleria de Treball, Comerç i Indústria, s'ha detallat que el Ministeri ha avançat el primer repartiment amb l'objectiu que les comunitats puguin planificar la gestió econòmica de les polítiques d'ocupació d'una manera "més eficient i eficaç". La resta dels fons es distribuiran en la propera Conferència que, previsiblement, serà a l'abril.

En aquest sentit, el conseller del sector, Iago Negueruela, qui ha assistit a Madrid, ha dit que el fet que els fons arribin a principi d'any permet assegurar "una bona planificació per engegar o donar continuïtat a polítiques actives d'ocupació ajustades a les necessitats de la societat".

Negueruela ha explicat que, a nivell balear, les polítiques actives del Servei d'Ocupació de les Illes (SOIB) han tingut "un alt grau d'inserció dels beneficiaris, arribant en alguns programes al 72 per cent".

Així mateix, ha recordat que la Comunitat continua "al capdavant" pel que fa a els 45 milions destinats i ha concretat que serviran per "seguir treballant" i oferir polítiques actives "eficaces", com són, al seu judici, els programes de 'Garantia Juvenil', per a joves menors de 30 anys, o els de 'Visibles' dirigits persones majors de 45 anys en situació d'atur de llarga durada.