El Govern signa un conveni amb la Federació d'Esports Adaptats per a adquirir cadires de rodes multiesportives

Publicado 21/5/2019 14:43:27 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Cultura, Participació i Esports, Fanny Tur, ha signat aquest dimarts un conveni de col·laboració amb el president de la Federació d'Esports Adaptats de Balears (Fesaib), Antoni Pomar, per a desenvolupar un projecte per a potenciar l'esport adaptat a tots els esportistes mitjançant l'adquisició de cadires de rodes multiesportives, segons ha informat la Conselleria en una nota.

Així, la cartera dirigida per Fanny Tur aportarà, a través de la Fundació per a l'Esport Balear, un total de 15.100 euros per a adquirir cadires multiesportives i un tècnic per a la comissió de seguiment del conveni, a més de donar el suport tècnic necessari per a aconseguir la finalitat objecte d'aquest conveni, que durarà quatre anys i ha entrat en vigor aquest dimarts.