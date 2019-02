El Govern subvencionarà fins el 2021 els desplaçaments entre Illes per a competicions esportives

Publicado 14/2/2019 12:40:36 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports ha publicat aquest dijous en el Butlletí Oficial de Balears (BOIB) la convocatòria d'ajudes en espècie per als desplaçaments entre les illes per assistir a les proves esportives del programa oficial de competicions federades de la Comunitat per part dels esportistes, clubs esportius i les seleccions autonòmiques entre l'1 de març de 2019 i el 30 de juny de 2021.

En un comunicat emès per la Conselleria, s'ha informat que se subvencionarà el 100 per cent dels desplaçaments entre les Illes amb una quantitat total de gairebé 3 milions d'euros i s'ha convocat un concurs públic per a la presentació del servei d'agència de viatges.

Com a novetats, s'incorpora la categoria, aleví d'11/12 anys, per a alguns esports determinats en els quals l'edat de maduresa esportiva és primerenca i, a més, en relació als esports adaptats, cada esportista podrà anar acompanyat d'un tècnic o ajudant.