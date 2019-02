El Govern titlla de "acord històric" l'ampliació del Parc Nacional de Cabrera

Publicado 1/2/2019 17:52:02 CET

Cort i el GOB celebren l'ampliació i els ecologistes afirmen que "ara el repte és millorar la gestió"

PALMA DE MALLORCA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha titllat "d'acord històric" l'ampliació en més de 80.000 hectàrees del Parc Nacional Maritimoterrestre de Cabrera que ha aprovat aquest divendres el Consell de Ministres, ja que el de Cabrera és el major Parc Nacional marí del Mediterrani occidental amb una superfície total de 90.800 hectàrees.

En un comunicat, la Conselleria ha afirmat que l'ampliació "convertirà el Parc Nacional de Cabrera en un referent de la investigació marina en el Mediterrani i protegirà zones extenses de plataforma continental sotmeses a una forta explotació pesquera de caràcter intensiu".

En la mateixa línia, la Conselleria ha agraït al Ministeri de la Transició Ecològica la "sensibilitat cap a una reivindicació històrica de les Balears que compta amb el suport de tots els actors implicats". A més, el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, ha destacat que amb l'ampliació del Parc "es confirma que aquesta ha estat la legislatura del mar".

CORT I EL GOB CELEBREN L'AMPLIACIÓ

Per la seva banda, l'Ajuntament de Palma ha recordat que l'arxipèlag de Cabrera pertany al terme municipal de la ciutat i ha celebrat que "una part tan emblemàtica del nostre municipi estigui inclosa en un dels parcs nacionals més importants de l'Estat".

Així mateix, des de Cort han felicitat la iniciativa del Ministeri de Transició Ecològica i de la Conselleria "en la qual culminen anys de treball i reivindicació d'entitats ecologistes i científiques".

En aquest sentit, des del Grup d'Ornitologia Balear (GOB) han reconegut "l'esforç dedicat per la Conselleria" així com el "gran treball científic realitzat per l'organització Oceana" i han considerat que l'ampliació és "en general molt positiva per a la biodiversitat".

A més, han declarat que "aconseguida l'ampliació, ara el repte és millorar la gestió" i han instat Medi ambient a "reactivar l'actualització del Pla Rector d'Ús i Gestió per adaptar-ho a la realitat del Parc".

INCORPORACIÓ DE NOUS ECOSISTEMES MARINS

Segons ha explicat Medi Ambient, l'ampliació de la superfície protegida en l'arxipèlag de Cabrera estableix també la incorporació de nous ecosistemes marins al Parc Nacional.

Així, s'inclouen 12 dels 13 sistemes naturals marins que la Llei de Parcs Nacionals obliga a incloure en la seva xarxa per a conservació i, a més, es protegeix per primera vegada a Espanya una zona de mar obert amb profunditats que superen els 2.000 metres.

Per la seva banda, el GOB ha destacat que la incorporació dels bancs de coral profunds i de les àrees pelágicas de pas, reproducció o presència de cetacis i grans peixos migratoris.

En aquest sentit, els ecologistes han afirmat que "es veuen especialment afavorides" algunes espècies de fauna, com el catxalot, els rurcuales, els dofins, taurons, la tonyina vermella o el peix espasa, a més d'espècies d'aus marines.

Finalment, Medi Ambient ha recordat que el procés d'ampliació va arrencar a l'agost de 2015 a proposta de la Conselleria i seguint les indicacions d'un estudi bionómico dut a terme en 2007 per Oceana. Així, en 2016 es va constituir la Comissió per a l'Ampliació així com un procés de participació social a través de tallers per "identificar el posicionament dels sectors socials implicats" per calibrar l'abast de la mesura.