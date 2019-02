Govern i UIB treballen per la viabilitat del Museu de la Ciència de Balears

Publicado 18/2/2019 17:05:29 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Febr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Cultura, Participació i Esports i la Universitat de les Illes Balears (UIB) han signat aquest dilluns un protocol general d'actuacions per crear el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Balears a Palma. Amb aquest fixaran els elements conceptuals i el desenvolupament que garanteix la viabilitat d'aquest projecte museístic.

En concret, s'estudiaran i es duran a terme les accions prèvies per elaborar la memòria d'implantació del Museu de la Ciència i la Tècnica. La ubicació es determinarà en el futur.

Segons el conveni, la Conselleria de Cultura, Participació i Esports col·laborarà econòmicament en la creació i gestió del centre, segons es defineixi en convenis més específics, i també aportarà al museu de peces que pertanyen a l'àmbit geogràfic de Balears.

Per la seva banda, la UIB aportarà un grup de treball format per especialistes en temes museístics per poder treballar amb els convenis específics que deriven d'aquest protocol. Per això, es crea una comissió mixta per al seguiment, control, coordinació i execució d'aquest protocol.

El museu podrà combinar els objectius tradicionals dels museus de ciència (cohesió de la cultura científica, creació de marca i identitat territorial, etcètera) i la innovació que representaria donar un protagonisme absolut a les noves tecnologies.

D'aquesta manera, indiquen, l'existència d'un espai físic d'exhibició permanent, se subordinarà a les necessitats de l'existència d'una plataforma digital, "absoluta protagonista" tant a l'interior del museu com para la seva projecció exterior en forma de web interactiva.

En la signatura, han participat la consellera Fanny Tur i el rector de la UIB, Llorenç Huguet.