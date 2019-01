El Govern assisteix aquest dimecres a la inauguració oficial de la fira de turisme Fitur 2019

Actualizado 22/1/2019 18:08:08 CET

L'estand de Balears, amb més de mil metres quadrats, es centra en el turisme sostenible i el reciclatge

PALMA DE MALLORCA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta i vicepresidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol i Bel Busquets, respectivament, assistiran aquest dimecres als diferents actes que inauguren la fira internacional de turisme Fitur 2019, que se celebra a Madrid del 23 al 25 de gener.

En un comunicat, el Govern ha detallat que la presidenta de l'Executiu balear assistirà a les 10.30 hores a la recepció de Les Majestats els Reis Felipe i Letizia. Més tard, a les 11.30 hores, Armengol i Busquets faran declaracions als mitjans a l'estand de gairebé mil metres quadrats de les Balears, que albergarà mostradors de les quatre illes i que, segons han informat des del Govern, aquest any se centrarà en el turisme sostenible i en la importància del reciclatge.

Així, la presidenta i la vicepresidenta recorreran l'estand de Balears al costat del director general de Turisme, Antoni Sansó, i el director gerent de l'Agència Estratègica de Turisme de les Balears (Aetib), Jaume Alzamora, amb visites als mostradors de les empreses, ajuntaments i consells insulars, i es detindran en el d'Eivissa a les 12.50 hores.

Posteriorment, la delegació del Govern assistirà a les 13.00 hores a l'acte d'entrega dels 'Premis Hotels and Tourism' de Caixabank, en la seva fase nacional, on es reconeixeran els diferents establiments i cadenes en les categories de Millor Hotel, Innovació i Responsabilitat Social Corporativa.

TURISME SOSTENIBLE I RECICLATGE

Tal com ha detallat el Govern, l'espai expositiu de Balears a Fitur 2019 inclou diversos punts de recollida selectiva i àrees d'informació sobre la importància del reciclatge. Així mateix, compta amb diversos panells informatius per difondre alguns projectes finançats per la recaptació procedent de l'impost turístic.

D'altra banda, Balears tindrà un estand de 986 metres quadrats, que albergarà mostradors de les quatre illes i diferents ajuntaments, a més de co-expositors privats com Adramar Incoming Services, Eulen hotels, Ciclying friendly i Viatges Urbis.

També, i per segon any consecutiu, l'estand de Balears suprimeix barreres arquitectòniques --per fomentar l'accessibilitat a través de rampes i sales de reunions adaptades-- i auditives --amb bucles d'inducció magnètica i punts d'informació específics-- A més, tots els materials de l'estand seran reutilitzats a la resta de fires a les quals acudirà l'Aetib durant 2019.