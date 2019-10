El Govern vol augmentar l'oferta semipresencial i a distància en la formació per a persones adultes

Actualizado 22/10/2019 18:10:00 CET

Reunió de la Conselleria amb representants dels equips directius dels 18 centres d'educació de persones adultes de Balears. - CAIB

PALMA DE MALLORCA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Educació, Universitat i Investigació, Martí March, ha defensat aquest dimarts apostar per l'oferta semipresencial i a distància en la formació de persones adultes, com a vies per arribar a aquest col·lectiu.

Així ho ha indicat després de la reunió d'inici de curs amb representants dels equips directius dels 18 centres d'educació de persones adultes (CEP) que hi ha a Balears, segons ha informat la Conselleria en una nota de premsa.

March ha recordat que consideren "estratègica" aquest tipus de formació per tal de reduir l'abandó escolar, i ha apostat per adaptar la seva oferta a diferents vies.

En la reunió s'ha tractat el nou Decret d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària per a persones adultes, que es preveu que arribi al Consell de Govern en les properes setmanes perquè es pugui aplicar a partir del curs 2020-2021.

El director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, Antoni Baos, ha assenyalat que el decret "dotarà de major flexibilitat aquests estudis", i ha avançat que els centres d'adults ja s'estan preparant per adaptar-se al "canvi d'enfocament".

En la reunió també s'han comentat aspectes de l'ordre que regula la composició, l'estructura i el funcionament del Consell de l'educació i la formació permanents de persones adultes a Balears, actualment pendent de les aportacions del Consell Consultiu.

D'altra banda, s'ha acordat convocar una nova reunió per treballar sobre el Pla Estratègic per a l'Educació Permanent de Persones Adultes (2018-2023).

Per la seva banda, els representants dels CEPA han proposat diferents iniciatives de millora, enfocades essencialment a cursos de formació i a la necessitat de difondre l'oferta d'aquests centres.