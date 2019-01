Hila, confirmat com a candidat a l'alcaldia de Palma del PSIB

Publicado 25/1/2019 18:07:15 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Gen. (EUROPA PRESS) -

El procés de designació del candidat a l'alcaldia de Palma del PSIB ha finalitzat aquest divendres. José Hila s'ha confirmat de manera oficial com a candidat i, després de conèixer aquest fet, ha assenyalat que la seva "intenció de realitzar una campanya neta, propositiva i a peu de carrer".

Segons ha assenyalat, vol una "campanya positiva, allunyada dels sorolls i exabruptos que massa sovint utilitzen últimament en la política". "La ciutadania espera de nosaltres que solucionem els seus problemes, no que els generem afegint constantment tensió en la convivència col·lectiva", ha manifestat el ja candidat socialista.

A més, Hila, que va ser alcalde de la ciutat durant els dos primers anys de legislatura, s'ha compromès a seguir treballant per "fer de Palma una ciutat d'oportunitats, el millor lloc del món per viure i conviure". "I això es diu treballar per un habitatge digne i accessible, un transport públic de qualitat, un turisme sostenible" i, ha afegit, "es diu també treballar contra la violència de gènere o el canvi climàtic, es diu igualtat, tolerància i respecte".