IB3 entrega l'informe sobre la internalización de l'ens públic als grups parlamentaris

Publicado 21/2/2019 14:54:14 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Febr. (EUROPA PRESS) -

El director general d'IB3, Andreu Manresa, ha lliurat aquest dijous l'informe de l'estudi encarregat a la consultora 'Price Waterhouse & Cooper' sobre la internalització de serveis en l'ens públic als grups parlamentaris.

En finalitzar la comissió de control sobre la radiotelevisió de Balears, Manresa ha lliurat aquest informe que realitza una anàlisi jurídica-laboral de les diferents contractes i adjudicacions en relació amb l'empresa i que conclou com resoldre-les.

Durant la seva intervenció en la comissió, Manresa ha avançat que l'informe fa una anàlisi del cost hipotètic que tindria per la Comunitat la integració de les diferents contractes que haurien de resoldre's "o bé mitjançant subrogacions o mitjançant proves de concurs-oposició per adequar-se al model laboral públic".

Manresa ha dit que no hi ha hagut "cap intenció de dilatar" la presentació d'aquest informe, que s'esperava per finals d'any, sinó que la seva elaboració ha estat "molt complicada".