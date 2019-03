El IEB incrementa en 14.000 euros les ajudes de mobilitat del sector literari als territoris de parla catalana

Publicado 4/3/2019 18:53:40 CET

Aquest any la partida és de 50.000 euros

PALMA DE MALLORCA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Cultura ha publicat aquest dilluns la nova línia d'ajudes a la mobilitat per al sector de la literatura als territoris de parla catalana, que incrementa en 14.000 euros respecte a 2018. D'altra banda, el nombre màxim de sol·licituds passarà de ser de sis a vuit per demandant.

Segons ha informat la conselleria de Cultura, Participació i Esports en un comunicat, es tracta d'ajudes la mobilitat d'autors, editors i investigadors que vulguin desplaçar-se entre illes i entre aquestes i els territoris de parla catalana.

Aquesta línia d'ajudes pretén donar suport a la mobilitat d'autors, editors, investigadors i agents culturals vinculats a l'àmbit de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració per assistir a fires, festivals, presentacions i jornades professionals de fora de la illa de residència.

La Conselleria ha recordat que s'inclouran en les ajudes les despeses derivades de trasllat, allotjament i manutenció d'agents culturals. Són exemples d'aquesta partida el desplaçament dels creadors, editors, distribuïdors i investigadors; les despeses d'allotjament; les despeses d'acreditacions per entrar a les fires o esdeveniments professionals; el quilometraje en els desplaçaments per carretera que no es facin en transport públic, i les despeses de manutenció, amb un màxim de 18 euros per persona i dia.