El IEB participa per cinquè any en la Fira del Llibre de Londres per apropar-se al mercat anglosaxó

Publicado 13/3/2019 16:33:20 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

L'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) participa per cinquè any en la Fira del Llibre de Londres amb l'objectiu de "entrar al mercat anglosaxó" i ha informat de la programació de 25 reunions amb editors del Regne Unit i els Estats Units en les quals es treballarà la ficció i la il·lustració.

Així ha informat la conselleria de Cultura, Participació i Esports a través d'un comunicat en el qual han detallat que els mercats anglosaxons són "complicats" i fires com la de Londres són "el millor marc" per apropar-se al Regne Unit i els Estats Units.

En la fira, que es va iniciar aquest dimarts i conclou aquest dijous 14 de març, l'IEB ocupa una taula dins de l'estand de l'Institut Ramon Llull (IRL) i sota el paraigües de l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC).

A més, la cartera dirigida per Fanny Tur ha avançat que en aquests dies de fira ja s'han tancat futures traduccions i edicions, com el 'Rei Carbó', de Max, a l'anglès per l'el Regne Unit

a través de l'Editorial Knockabout, o 'Kadath' -històries de Lovecraft portades al còmic per Guillermo Sanna, Florentino Flores i Jacques Salomon-, traduïda a l'anglès per als Estats Units per l'editorial Pegasus Books.

Finalment, han avançat que, en narrativa, l'editorial del Regne Unit Paper + Ink, dedicada a la publicació de relats breus, està interessada a publicar llibrets d'autors de les Balears que encara estan per tancar.