La implantació de noves mesures per a la conciliació laboral i familiar a Balears centren el ple del Parlament

Publicado 6/10/2019 16:35:31 CET

Obrir centres públics a les tardes, fomentar el teletreball o potenciar la co-responsabilitat de tasques entre homes i dones són algunes de les propostes

PALMA DE MALLORCA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament debatrà i probablement aprovarà aquest dimarts noves mesures per impulsar la conciliació laboral i familiar, arran d'una Proposició No de Llei (PNL) que insta l'obertura de centres públics en municipis de Balears fos de l'horari lectiu, fomenta el teletreball en empreses de menys de 50 treballadors i potencia la creació de places gratuïtes de zero a tres anys.

La PNL, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, Unides Podem, MÉS per Mallorca i el Grup Mixt, inclou atorgar ajudes econòmiques a les empreses per fomentar el teletreball, que, segons el text "afavoreix la racionalització, reordenació o flexibilització horària de la jornada".

Les noves mesures pretenen impulsar la co-responsabilitat de tasques entre homes i dones dedicades a cura de familiars, ja que, segons el text de la Proposició, nou de cada deu excedències concedides per la cura d'un familiar durant l'any passat van ser dones.

Per això, també s'inclou fomentar campanyes de sensibilització i conscienciació per promoure el repartiment de tasques entre homes i dones i fomentar les inspeccions en empreses obligades per llei a complir plans d'igualtat.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, no podrà assistir al ple d'aquest dimarts per trobar-se a Brussel·les, per la qual cosa totes les preguntes de la sessió de control estaran dirigides als consellers.

ALTRES QÜESTIONS

Així mateix, la diputada del Grup Parlamentari Popular, Maria Núria Riera, preguntarà al conseller d'Educació, Universitat i Investigació, Martí March, pels preus dels menús escolars als centres de Balears.

March també haurà de respondre al diputat de Vox, Sergio Rodríguez, que demanarà detalls sobre l'ensenyament de la religió islàmica en centres públics; i a la diputada del Grup Parlamentari Ciutadans, Patricia Guasp, sobre el finançament de la UIB en relació amb altres comunitats autònomes.

La consellera d'Administracions Públiques i Modernització, Isabel Castro, respondrà a preguntes del diputat del PP, José Luis Camps, sobre el retard del Govern central en el pagament d'ajudes als afectats per les inundacions de Sant Llorenç del passat octubre.

El diputat del Grup Mixt, Josep Castells, preguntarà també a Castro sobre els treballs de l'Institut de Seguretat Pública per posar un marxa un cos de policia autonòmica de Balears.

Castells preguntarà a més a la consellera de Presidència, Cultura i Igualtat, sobre les ajudes a les escoles municipals de música, que també haurà d'informar sobre en quina situació es troba el disseny de l'estratègia de Compra Pública Innovadora (CPI) a Balears.

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, debatrà amb el diputat del PI-Proposta per les Illes, Josep Melià, sobre canvis en la política d'utilització de l'Impost de Turisme Sostenible. En concret, Melià demanarà si es té previst que els recursos recaptats s'inverteixin a les mateixes zones on s'han generat.

El turisme de creuers també serà tema d'aquest ple, ja que la diputada del Grup Parlamentari Popular, María Salomé Cabrera, preguntarà sobre els criteris per a la regulació d'aquest.

En la segona part del Ple, el Grup Parlamentari Popular sol·licitarà la compareixença d'un membre del Govern davant el Ple de la Càmera per parlar sobre la política general en matèria d'emergències.

Després, Vox presentarà una moció que inclou la lliure elecció de la llengua als centres educatius, establir un districte escolar únic i a promoure les modalitats lingüístiques mallorquina, menorquina, eivissenca i formenterenca. La moció també inclou convocar un concurs de mèrits per a interins que portin més de deu anys en la funció pública amb la finalitat d'estabilitzar les plantilles dels centres educatius.

D'altra banda, la consellera d'Hisenda i Relacions Públiques, Rosario Sánchez, compareixerà per voluntat pròpia per presentar el límit màxim de despesa no financera per a l'exercici 2020.

A continuació, la Càmera balear votarà dues Proposicions No de Llei (PNL): una presentada pel Grup Parlamentari Popular sobre la creació de fons per a infraestructures de sanejament i una altra esmentada anteriorment sobre la conciliació laboral i familiar.