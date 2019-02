Incendi a l'interior d'una antiga nau abandonada de Son Rullán

Actualizado 18/2/2019 14:50:11 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Febr. (EUROPA PRESS) -

Una dotació dels Bombers de Palma es troba en aquests moments sufocant les flames d'un incendi produït en una antiga nau abandonada de Son Rullán provocat pels residus que es trobaven a l'interior.

Segons han informat fonts dels Bombers de Palma a Europa Press, els veïns i passatgers del Servei Ferroviari de Mallorca (SFM) han donat la veu d'alerta entorn a les 14.20 hores d'aquest dilluns en passar per l'estació de metro de Son Cladera i veure una columna de fum negre, que seria generada per la quantitat de brutícia i escombraries a l'interior de la nau industrial en la qual s'ha iniciat el foc.

Fins al lloc dels fets s'ha desplaçat una dotació dels Bombers de Palma, que es troba en aquests moments proveint d'aigua a l'incendi a través d'un hidrant per contenir les flames i refrescar la zona afectada.

Els Bombers han assegurat que l'incendi està confinat en la nau industrial i que no hi ha perill al no haver-hi persones a l'interior i tractar-se únicament de residus cremant.