Incrementen en 59 places el servei de suport a l'habitatge en Salut Mental

PALMA DE MALLORCA, 3 Maig (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació renovarà la concertació social del servei de suport a l'habitatge per a persones amb diagnòstic de salut mental greu, un nou servei públic que es va concertar per primera vegada l'any passat i que augmentarà el nombre de places disponibles.

Segons ha informat la portaveu del Govern, Pilar Costa, en roda de premsa, la renovació i l'augment de la concertació suposa incorporar al servei 59 noves places, de manera que es passa de les 80 actuals a 139.

Així doncs, la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació destinarà 2.216.872 euros a concertar aquestes places amb les entitats Estel de Llevant, Associació Gira-Sol, Fundació Es Garrover i Fundació Deixalles.

El servei de suport a l'habitatge es presta al domicili de la persona usuària, amb un horari flexible i adaptat, i té un objectiu socioeducatiu d'orientació i suport, atès que es dirigeix a millorar l'autonomia personal i la vida independent.

Aquest és un dels quatre serveis públics destinats específicament a persones amb diagnòstic de salut mental posats en marxa durant aquesta legislatura.

A part d'aquestes 139 places de suport a l'habitatge, la Conselleria també ha concertat 32 places del servei d'habitatge supervisat, 271 places en centres ocupacionals i 85 places del servei d'acompanyament.

Es tracta de serveis gestionats per entitats del tercer sector, però tant la valoració com la derivació per accedir a ells les gestiona directament l'Administració pública, en aquest cas, la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.