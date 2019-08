Inicien la redacció de l'avantprojecte de mobilitat sostenible que pretén potenciar el transport públic a Balears

Publicado 2/8/2019 16:37:02 CET

La futura llei incorporarà eines de regulació per a vehicles privats en centres urbans i espais sensibles

PALMA DE MALLORCA, 2 Ag. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, ha donat compte aquest divendres al Consell de Govern de l'inici del procediment d'elaboració de l'Avantprojecte de llei de mobilitat sostenible de les Illes que pretén potenciar el transport públic i, entre altres mesures, incorporarà eines de regulació per a vehicles privats en centres i espais sensibles, quan així ho considerin els ajuntaments.

En roda de premsa després del Consell de l'Executiu autonòmic, Pons ha argumentat que la futura Llei cerca avançar cap a la mobilitat sostenible "seguint els criteris i els objectius adoptats en el marc de la Unió Europea i dels objectius de desenvolupament sostenible 2030 de Nacions Unides". Segons ha explicat, està previst que a l'hivern es "aprofundeixi al debat", a la primavera quedi aprovat pel Consell per després ser remès al Parlament.

Amb aquesta futura norma es pretén avançar cap a un "nou model de mobilitat sostenible" que redueixi l'"elevat pes del cotxe privat" en els desplaçaments de la ciutadania, faciliti i agiliti la millora de les actuals xarxes de transport públic i, alhora, es permeti millorar la qualitat ambiental i de vida, especialment a les zones urbanes.

La llei permetrà ampliar les eines i regulacions vinculades a les polítiques de mobilitat, per la qual cosa incorporarà noves mesures que permetin accelerar el procés de canvi del model de mobilitat per apropar-ho al dels països més avançats en aquestes polítiques.

Més concretament, segons ha concretat Pons, els principals objectius són, en primer lloc, l'impuls als plans de mobilitat urbana sostenible i l'establiment de nous òrgans de coordinació interadministrativa i de foment de la participació ciutadana i dels agents socials i econòmics.

En segon, el foment del transport públic i col·lectiu, per la qual cosa la norma establirà els mecanismes no tan sols per millorar la gestió i el servei dels sistemes de transport actuals, sinó també per facilitar i agilitar la implantació dels futurs.

En tercer lloc, també ha destacat el foment de la mobilitat a peu i amb bicicleta, tant des del punt de vista d'infraestructures com d'incentius laborals o educatius. "Per exemple, en alguns països hi ha la possibilitat d'incloure en els sous incentius per als treballadors que vagin al seu lloc de treball amb bicicleta o a peu", ha afegit.

En aquest sentit, es facilitarà també la implantació d'aparcaments de bicicletes associades a estacions i parades de transport públic o en els llocs de treball, i equipaments públics o residencials i altres mesures per incentivar l'ús de la bicicleta com a sistema de desplaçament habitual en entorns escolars i laborals.

En quart lloc, s'establiran eines de regulació dels accessos als centres urbans i espais sensibles i, en aquesta línia, la llei establirà com s'haurien d'introduir possibles limitacions a l'accés de vehicles als centres urbans o espais protegits al moment en què així ho decideix l'ajuntament corresponent o la institució competent.

Pons ha matisat que la llei no determinarà una obligació, però si que fixarà el marc normatiu per dur a terme aquest tipus de mesures i, en aquest punt, també es definirà la xarxa d'aparcaments dissuasoris, que han de ser "elements clau" per reduir la "pressió" dels vehicles als centres urbans o espais sensibles.

Finalment, la llei regularà també eines de finançament i mesures fiscals destinades a desenvolupar les polítiques de mobilitat sostenible. Així, es facilitarà la creació de sistemes tarifaris integrats i acords de cooperació entre diferents administracions en matèria de tarifes de transport públic.

També, sistemes de subvenció i ajudes a entitats públiques i privades que vulguin fomentar la mobilitat sostenible i, pel que fa a les mesures fiscals, l'objectiu no és fixar impostos lligats a la mobilitat, sinó més aviat identificar fonts de finançament impositiu ja existents i destinar el producte d'aquestes a potenciar el transport.

Amb tot, Pons ha indicat que ara s'inicia el camí per elaborar aquesta norma. L'objectiu és que aquesta llei sigui participada i, per tant, el primer pas serà obrir un procés participatiu obert al conjunt de la ciutadania.