La inversió hotelera en Balears en 2018 suposa el 20% del capital total invertit a Espanya

Al centre de Palma es van obrir set hotels sumant 275 noves habitacions

PALMA DE MALLORCA, 26 Març (EUROPA PRESS) -

La inversió hotelera en Balears en 2018 suposa el 20 per cent del capital total invertit a Espanya, amb 47 transaccions d'actius hotelers i un volum total superior a 976 milions d'euros, gairebé el doble que en 2017.

Segons ha informat la consultoria americana CBRE, la demanda hotelera va batre el seu rècord per quart any consecutiu, amb 10,3 milions de viatgers lloc que tant l'oferta de places com els projectes van ser creixent.

Durant el passat any s'haurien produït fins el 47 transaccions d'actius hotelers, aconseguint un volum total de més de 967 milions d'euros, gairebé el doble que el 2017.

En aquest context, i segons CBRE, Mallorca "segueix sent el centre d'atenció per als inversors" en l'arxipèlag, on se situen 32 dels transaccionats gràcies a la menor estacionalitat i dependència aèria de l'illa. Li segueixen Eivissa, amb 11 transaccions i Menorca, amb tan sols 4.

La directora de l'oficina de CBRE a Palma de Mallorca, Tonia Vera, ha explicat que solament durant 2018, la ciutat ha incorporat set nous establiments hotelers al centre, sumant un total de 275 noves habitacions.

Durant 2019 s'ha incorporat un nou establiment al Carrer Ferrería, el Fil Suites i es preveu l'obertura de dos hotels més abans del final de l'any, l'Hotel Basílica i En Llorenç Parc de la Mar.

PROJECTES DE NOVA CONSTRUCCIÓ

No obstant això, els projectes de nova construcció i reforma d'hotels han descendit lleugerament respecte a l'any anterior (-1,3% respecte al 2017), havent-se iniciat en 2018 la construcció de cinc hotels (dos menys que l'any anterior) i amb la reforma de 148 establiments.

No obstant això, la consultoria afirma que les cadenes hoteleres mantenen l'interès a obrir nous hotels, així com a ampliar i renovar la planta existent gràcies a les dades positives d'afluència turística.

EL 2018 EN DADES

En 2018 la demanda hotelera balear va batre per quart any consecutiu el seu propi rècord rebent a 10,3 milions de viatgers, un 2,3 per cent més respecte a l'any anterior.

Aquesta dada contrasta amb les pernoctación, que van decréixer lleugerament fins als 59,3 milions (0,4 per cent menys) de les quals van seguir sent protagonistes els mercats alemany i britànic, que representen conjuntament un 91,6 per cent de les pernoctación.

Per tot això, i en termes d'operativa, s'extreu que en 2018 va haver-hi una ocupació mitjana lleugerament inferior, situant-se en el 76,9 per cent de les habitacions disponibles (-1,9 per cent).

En canvi, aquesta lleu caiguda amb prou feines ha afectat la tarifa mitjana dels hotels de les illes, amb un preu mitjà de 104,1 euros per habitació ocupada, una xifra que trenca la barrera dels 100 euros i que representa un 5,5 per cent més que en 2017.

De la mateixa manera, l'Ingrés Mitjà per Habitació Disponible (RevPAR), de la destinació s'ha situat un 3,5 per cent per sobre del mateix valor de 2017, aconseguint els 80,1 euros.