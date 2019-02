Isern es compromet a implementar un pla d'acció per acabar amb "la plaga de pintades vandàliques" a Palma

Publicado 26/2/2019 16:48:05 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Febr. (EUROPA PRESS) -

El candidat a l'alcaldia de Palma, Mateu Isern, ha denunciat aquest dimarts la proliferació de "la plaga de pintades vandàliques que danyen el patrimoni balear i entelen la imatge de la ciutat com a destinació turística tenen un alt cost per a les arques municipals" i s'ha compromès a implementar un pla d'acció per afrontar aquest problema.

Segons ha informat el PP en un comunicat, Isern ha assegurat aspirar a ser l'alcalde d'"una Palma lliure de pintades vandàliques" ja que, al seu judici, el regidor d'Urbanisme, Jose Hila, i l'alcalde actual, Antoni Noguera, "han fracassat en el que hauria de ser una de les màximes prioritats d'un equip de govern, com és la neteja urbana".

El candidat ha afirmat que "Palma està més bruta que mai malgrat comptar amb més de 20 milions en maquinària i gairebé 200 operaris més, un exemple de la ineficàcia i incapacitat de gestió del Pacte d'esquerres".

En aquest sentit, el candidat ha recordat que en la legislatura passada "Emaya disposava de tres equips especialitzats per a la neteja de grafitis, mentre que actualment solament compta amb un, que amb prou feines treballa" i ha incidit que "per al PP la neteja de la ciutat no és un mer compromís electoral, sinó una prioritat al llarg de tota la legislatura".

Així mateix, ha assenyalat que els 'populars' han reclamat durant quatre anys "una Palma més neta, davant el desistiment de funcions d'un equip de govern que ha permès que el problema lluny de solucionar-se, hagi continuat agreujant-se".

Per tot això, ha reconegut que el de les pintades vandàliques "és un problema instaurat en la majoria de ciutats que requereix actuacions a llarg termini" pel que ha anunciat que, des de l'alcaldia, impulsarà un pla d'accions concretes basat en tres punts: la intervenció, amb un calendari d'actuacions concretes; la sensibilització i conscienciació; i la dissuasió.

Finalment, ha assenyalat que "l'engegada del pla d'actuació és el punt de partida per fer realitat el desig compartit d'una Palma lliure de pintades vandàliques".