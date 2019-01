Jarabo insta Bauzá a donar a conèixer "els detalls" que "va callar" durant la seva etapa com a president del PP

Publicado 24/1/2019 13:00:39 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 Gen. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Podem en el Parlament, Alberto Jarabo, ha instat l'expresident del Govern balear José Ramón Bauzá a donar a conèixer "els detalls" que, al seu semblar, "va callar" durant la seva etapa com a líder del PP i president del Govern a les Illes perquè "no solament va haver-hi retallades, sinó que Isern, Rodríguez i Gijón van muntar un cos policial corrupte" i, en aquest sentit, ha demanat que vagi a Fiscalia a "denunciar els fets que coneixia".

En roda de premsa, en el marc que Bauzá s'hagi donat de baixa com a militant del PP i que renunciés a la seva acta com a senador del PP per Balears, Jarabo ha recordat que des del PP han d'escollir un candidat i ha apuntat que no donaran suport a cap de les seves propostes per "venir de partit corrupte" però han detallat que si rebutgen presentar a ningú "estarien oberts a altres opcions".

Així mateix, Jarabo ha retret "la poca feina" que Bauzá ha fet en el Senat i ha dit que no ha representat "en absolut" els drets dels balears i ha assenyalat que, per tant, el PP no té "legitimitat" per presentar un altre representant.

En aquest sentit, el líder de Podem ha apuntat que "únicament" recolzaran a un representant que pugui representar el Parlament i que exerceixi les seves funcions en dret de les Illes, "solament amb aquestes garanties Podem votaria a favor", ha afegit.

En referència a la decisió de Bauzá, Jarabo ha declarat que dubta que "cap ciutadà estigui preocupat pel seu futur" i ha confessat que, al seu judici, el fet que hagi abandonat el PP "no ha sorprès a ningú".