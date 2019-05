Jarabo insta l'electorat a votar perquè la ciutadania "ha de decidir el seu futur"

Publicado 26/5/2019 15:23:00 CET

El candidat d'Unides Podem a l'Ajuntament de Palma, Alberto Jarabo, ha exercit aquest diumenge el seu dret a vot a s'Escorxador de Palma i ha instat l'electorat a votar ja que, segons ha defensat, la ciutadania "ha de decidir el seu futur".

"Esperem que avui la gent aprofiti per venir a votar perquè és molt important, són ells --la ciutadania-- els que han de decidir el seu futur", ha expressat Jarabo.

Així mateix, el candidat de la formació morada a Cort ha recordat que les jornades electorals són "ideals" per reflexionar sobre "quanta gent ha lluitat" per fer possible la democràcia.