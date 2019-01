Jaume Ferrer avança que la llei que limita l'entrada de vehicles a Formentera serà "d'aplicació tranquil·la"

Publicado 29/1/2019 12:43:28 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El president del Consell insular de Formentera, Jaume Ferrer, ha avançat que, si la Llei de sostenibilitat ambiental per a Formentera s'aprova al ple del Parlament d'aquest dimarts, l'aplicació de la norma "serà tranquil·la", ja que que "no existeixen experiències prèvies" i ha avançat que la llei "podria entrar en vigor a finals de juny o a principis de juliol".

En roda de premsa, Ferrer ha detallat que si la Llei s'aprova es podrà definir el calendari d'aplicació de la norma i ha afegit que "el Consell de Formentera treballarà" per establir els contingents de vehicles que podran entrar a la Illa a l'estiu, "definir els temps que marcaran la temporada alta" i establir "les taxes d'entrada" de vehicles a la illa.

A més, el president del Consell de Formentera ha informat que "tenen informes per treure endavant la decisió" i, preguntat per la possibilitat d'establir diferenciacions per a residents, ha explicat que hi haurà "un contingent per a residents a Formentera, un contingent per a Eivissa, un altre per a residents en l'Estat i l'estranger i un altre per a vehicles comercials i transportistes".

En la mateixa línia, Ferrer ha titllat de "èxit" la norma i ha recalcat que "porten treballant des de 2009" en la possibilitat de restringir l'entrada de vehicles a Formentera durant la temporada alta. Preguntat sobre els criteris que per establir els contingents d'entrada de vehicles, el president del Consell de Formentera s'ha referit a la "capacitat de càrrega de les carreteres" i ha remarcat que des del Consell "volen rebaixar la pressió de vehicles" alhora que "aspirar a ser una illa sostenible".

Cal recordar que aquest dilluns la presidenta del Govern, Francina Armengol, es va comprometre a una millora en el transport públic a Formentera i va afirmar que per 2019 es destinaran 350.000 euros dels Pressupostos autonòmics per "ajudar el Consell de Formentera a les millores necessàries en el servei.