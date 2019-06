Joan Mesquida s'afilia a Ciutadans

Publicado 25/6/2019 17:16:41 CET

PALMA DE MALLORCA/MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputat de Ciutadans per Balears al Congrés, Joan Mesquida, ha anunciat aquest dimarts que s'ha afiliat al partit perquè creu "en la unitat d'Espanya, la igualtat de drets, l'Estat del Benestar, el suport a les famílies, emprenedors i autònoms, el respecte a les víctimes del terrorisme, i l'equiparació salarial de la Policia i la Guàrdia Civil".

Així s'ha pronunciat en el seu compte de Twitter, on també ha explicat que "això no va de vermells i blaus". Precisament, la portaveu del partit, Inés Arrimadas, ha volgut "donar la benvinguda" als diputats de Ciudadanos que fins ara es presentaven com a independents, entre els quals ha destacat l'ex-directiu de Coca Cola Marcos de Quinto, al que fos advocat de l'estat Edmundo Bal o Mesquida.

En roda de premsa, Arrimadas ha restat rellevància al fet que quatre membres de la seva direcció --entre ells el cap de llista al Parlament Europeu, Luis Garicano, i el candidat a Castella i Lleó, Francisco Igea--, s'hagin mostrat partidaris d'afavorir la investidura del socialista Pedro Sánchez i ha remarcat que en el partit hi ha "una aclaparant majoria" en contra de permetre aquesta designació.

En roda de premsa al Congrés, Arrimadas ha estat preguntada per les paraules d'Igea a favor d'explorar un acord amb el PSOE per investir a Pedro Sánchez, un debat intern obert arran de la marxa del secretari de Programes del partit i portaveu econòmic del grup parlamentari, Toni Roldán.

"El que ha dit Igea no és cap novetat --ha contestat--. Igea i altres tres (Garicano, Javier Nart i Fernando Maura) volen fer a Sánchez president i aquest partit és obert, democràtic i lliure, on la gent discrepa, debat i vota. Però nosaltres no canviarem, al contrari del que sí que han fet aquests quatre".

EL SÁNCHEZ DE BATASUNA NO CANVIARÀ

Per a Arrimadas, "ningú es pot creure que el mateix Sánchez que pacta amb Batasuna a Navarra, i amb un Zapatero que diu que no cal ser durs amb els independentistes, canviarà de la nit al dia". "Tots sabem qui són els socis de Sánchez: nacionalistes i populistes", ha reblat.

En aquest context, ha insistit que Ciudadanos no cedeix "a les pressions" i que en el partit hi ha "una aclaparant majoria" que es manté en el vot en contra.