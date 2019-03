La I Jornada de Ciutats Amigues de la Infància aposta per "promoure una xarxa de municipis"

Publicado 21/3/2019 14:17:53 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El centre social Flassaders ha acollit aquest dijous la I Ciutats Amigues de la Infància de Balears organitzada per Unicef, la qual ha apostat per "promoure una xarxa de municipis" amics de la infància i l'adolescència.

Segons ha informat Cort en un comunicat, durant tot el matí s'han desenvolupat ponències de responsables de diferents municipis de tot l'Estat que han obtingut el segell de Ciutat Amiga de la Infància.

Entre altres aspectes, aquest dijous s'ha fixat com a objectiu promoure una xarxa de municipis amics de la infància i l'adolescència que es materialitzaria en tres eixos: disseny de polítiques públiques eficients, promoció de la participació infantil com a eina per al desenvolupament i per generar una ciutadania crítica i, en tercer lloc, impuls d'aliances institucionals per millorar la qualitat de vida dels nens.

La regidora de Benestar i Drets Socials, Mercè Borràs, ha destacat durant la jornada la importància de disposar d'aquest segell a Palma. "Ara treballem perquè els espais de participació i reflexió es consolidin", ha dit.

Cal recordar que Palma disposa del Segell de Reconeixement com a Ciutat Amiga de la Infància atorgat pel comitè espanyol d'Unicef el passat mes de novembre de 2018.