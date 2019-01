José Hila presenta la seva precandidatura a la batlia de Palma amb "il·lusió i molta força"

Publicado 10/1/2019 13:26:21 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretari general dels Socialistes de Palma, José Hila, ha presentat aquest dijous la seva precandidatura a la batlia de Palma i ha assegurat que ho fa amb "il·lusió i molta força" i amb l'objectiu de "crear oportunitats per tots i garantir el dret a l'habitatge digne" a la ciutat.

"Volem que Palma sigui una ciutat que lluiti contra la violència de gènere i per la igualtat entre homes i dones, que aposti per la mobilitat sostenible, per un transport públic de qualitat i pels valors dels socialistes", ha explicat en roda de premsa.