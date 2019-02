Juanito 'Parot', ratificat com a candidat de Proposta per Eivissa a Santa Eulària

PROPOSTA PER EIVISSA

Publicado 13/2/2019 10:46:45 CET

IBIZA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Juan Ferrer Noguera, Juanito 'Parot', ha estat ratificat pel comitè electoral de Proposta per Eivissa com a candidat a l'alcaldia de Santa Eulària per a les eleccions municipals del 26 de maig.

Des de la formació, han explicat que Ferrer ha fet el pas a la vida política perquè "a Santa Eulària existeix la sensació de que l'actual govern municipal compta amb el suport de tots els habitants del municipi i això és irreal", lamentant que la participació en les eleccions "ha baixat molt" i també "ha descendit en gran manera la implicació dels votants del PP i del PSOE".

"La realitat és que a Santa Eulària governa un partit que no compta amb la majoria dels votants, compta amb un percentatge dels quals votaran", ha insistit.

Per al candidat, existeix un "greu problema" a l'Ajuntament de Santa Eulària en relació a les llicències d'obres, afirmant tenir constància del "col·lapse total" existent en el registre electrònic ja que els interessats "triguen hores a realitzar un tràmit que es fa en segons".

Segons Ferrer, "l'Ajuntament triga 26 mesos a concedir llicències d'obres que es tramiten en tres, fet que perjudica els ciutadans i que moltes persones que volen fer obres finalment les fan il·legalment o renuncien a fer-les i perden un dret que tenen".

Així mateix, el candidat ha lamentat la "gran desafecció" que viuen els veïns de Santa Eulària amb l'Ajuntament com a administració municipal. "La gent del poble està molt descontenta i els empleats municipals estan desmotivats", ha conclòs.