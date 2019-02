A judici per incendiar la casa d'un conegut després d'una discussió per una bicicleta

Publicado 17/2/2019 14:34:46 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de Balears jutjarà aquest dimarts a un home per incendiar l'habitatge d'un altre després de discutir per una bicicleta, fets pels quals la Fiscalia demana 15 anys de presó.

Els fets van ocórrer a Ciutadella (Menorca) en la nit del 8 d'agost de 2016. Segons l'escrit del fiscal, l'home es va dirigir a l'habitatge de la víctima -on també vivien els pares d'aquest- i, arran d'una disputa per una bicicleta, li va propinar un cop de puny a la cara.

Uns 20 minuts després, l'acusat va tornar al lloc i presumptament va ruixar la porta de sortida amb gasolina i li va calar foc. Els habitants de l'habitatge van precisar d'ajuda dels Bombers per poder escapar.

La Fiscalia també sol·licita una multa de 540 euros i una ordre d'allunyament per cinc anys, així com una indemnització d'1.120 euros per les lesions i els danys ocasionats en l'habitatge. El fiscal aprecia la circumstància agreujant de reincidència perquè l'acusat ja havia estat condemnat per un delicte de lesions aquest mateix any.