La Junta Electoral ordena a MÉS, a Noguera i a Picornell retirar els llaços de Cort i el Parlament en 24 hores

Publicado 28/3/2019 14:44:15 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Març (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral ha emès un escrit pel qual requereix a MÉS, a l'alcalde de Palma, Antoni Noguera, i al president del Parlament, Baltasar Picornell, la retirada "en el termini màxim de 24 hores" dels "llaços que puguin trobar-se" als edificis públics de l'Ajuntament i de la Cambra legislativa.

Així ho ha anunciat Vox en un comunicat en el qual recorda que el partit va denunciar davant la Junta la presència d'un llaç amb la bandera de Catalunya a la façana de Cort i un altre groc en una de les balconades d'un edifici del Parlament. En tots dos casos, es tractava de les dependències de MÉS.

La Junta Electoral ordena la retirada dels llaços argumentant que "són signes que poden ser legítimament utilitzats per aquestes formacions polítiques en la seva propaganda electoral però no pels poders públics, ja que aquests han de mantenir una rigorosa neutralitat política".

El president de Vox Balears, Jorge Campos, assegurava aquest dimecres que "l'objectiu d'alguns partits és fer l'ullet constant als desitjos separatistes de Catalunya i intentar imposar el català en totes les institucions i per tots els mitjans".

Aquest dijous, el PP ha anunciat la presentació d'una denúncia pel llaç col·locat en el Parlament, després que la Mesa rebutgés ordenar la retirada en la sessió d'aquest dimecres. La diputada i portaveu de la campanya del PP, Núria Riera, ha criticat especialment l'actuació del representant del PSIB en la Mesa, Vicenç Thomàs, per no recolzar la petició dels 'populars' de retirar el símbol. Per aquest motiu, ha acusat la presidenta del Govern i secretària general dels socialistes de Balears, Francina Armengol, d'actuar "al més pur estil Torra".