L'acusat de violar una nena de 13 a qui va deixar embarassada diu que eren nuvis i que el sexe va ser consentit

Publicado 11/1/2019 13:32:21 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

L'acusat de violar una nena de 13 anys a qui va deixar embarassada ha declarat aquest divendres davant l'Audiència Provincial de Balears que eren "nuvis", que sortien junts i anaven de compres, i que les relacions sexuals que va mantenir amb ella van ser consentides.

La Fiscalia, per la seva banda, demana 17 d'anys de presó per a l'acusat, un home que tenia 36 anys al moment dels fets, per una agressió sexual continuada a la menor, que era la filla del germà del marit de la seva germana.

L'acusat, a més, ha negat la primera presumpta violació, que hauria tingut lloc a l'estiu de 2013. Sosté que la primera relació sexual consentida va tenir lloc entre abril i maig de 2014 i que la relació de festeig va acabar l'abril de 2015.

A tot moment, ha assegurat que no li va pegar i que ella no es va resistir. Així mateix, ha dit que en una ocasió ella tenia la regla i que li dolia pel que ell es va detenir.

En l'actualitat, la jove, que té 18 anys, presenta simptomatologia compatible amb el trastorn d'estrès post traumàtic, vergonya, ràbia, tristesa, culpa i terror, fins al punt de voler suïcidar-se.