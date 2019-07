L'AECC va atendre a més de 1.400 persones i va destinar 260.000 euros a investigació durant 2018 a Balears

Publicado 11/7/2019 17:40:01 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta Provincial de Balears de l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC Balears) ha presentat aquest dijous l'Informe Anual corresponent al 2018, any en el qual un total de 1.447 persones es van beneficiar dels serveis professionals de l'entitat, que va destinar 262.872 euros a investigació.

Així ha informat AECC Balears a través d'una nota en la qual han detallat que el nombre de persones ateses ha incrementat un 60 per cent respecte a l'any 2017. En concret, els serveis d'atenció psicològica van atendre a 422 pacients i 116 familiars mentre que es van dur a terme 377 serveis d'atenció social.

A més, l'entitat va arribar 30.000 persones amb missatges de prevenció i va destinar un total de 59.479 euros a ajudes a pacients. En aquest sentit, el 2018 es van incorporar serveis com a logopèdia, fisioteràpia, assessorament nutricional o d'acompanyament i teleasistencia, així com sensibilitzar respecte a la importància de les cures pal·liatives.

179 ACCIONS DE PREVENCIÓ EN EL 90% DELS MUNICIPIS

D'altra banda, AECC va realitzar l'any passat 179 accions de prevenció a Balears en el 90 per cent dels municipis de les Illes dedicades a la conscienciació i sensibilització de la lluita contra el càncer.

En concret, 2.716 nens i joves van participar en les activitats de prevenció integral i promoció d'hàbits de vida saludable impartides als centres educatius, 7.366 persones van participar en les caminades 'AECC en marxa' organitzades a Balears, 165 persones van realitzar cursos de deshabituació tabàquica i es van celebrar 41 xerrades i conferències divulgatives.

GAIREBÉ 16.000 SOCIS I 300 VOLUNTARIS A BALEARS

D'altra banda, l'AECC va duplicar el 2018 l'import de les seves Ajudes a Investigació Oncològica convocant dues beques de 20.000 euros anuals i una dotació de fins el 10.000 euros per a material i equipament. A més, l'entitat va convocar la segona edició dels Premis Balears Contra el Càncer per a treballs de final de grau o màster de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Respecte al nombre de socis, l'entitat va tancar 2018 amb 15.920 socis, un 15 per cent més que el 2017, una xifra que situa Balears com la tercera junta provincial de l'AECC amb major nombre de socis, per darrere de Madrid i Barcelona.

A més, AECC ha detallat que compta amb més de 300 voluntaris en actiu que col·laboren en diferents tipus de voluntariat, com el de suport logístic, el de representació, i de missions d'acompanyament, prevenció i benestar.