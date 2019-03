L'Aemet pronostica una primavera amb temperatures per sobre de l'habitual i precipitacions per sota del normal

Publicado 20/3/2019 12:11:17 CET

La primavera comença aquest dimecres a les 22.00 hores i 58 minuts

PALMA DE MALLORCA, 20 Març (EUROPA PRESS) -

L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) pronostica per aquesta primavera, que comença aquest dimecres a les 22.00 hores i 58 minuts, temperatures per damunt de l'habitual i precipitacions per sota del normal, per la qual cosa serà una primavera "càlida", mentre que aquest hivern s'ha caracteritzat per tenir menys dies de neu de l'habitual i per ser "el quart més sec des de fa 67 anys".

Així ho ha anunciat en roda de premsa la delegada territorial de l'Agència a Balears, María José Guerrero, que ha afegit les precipitacions "se situaran per sota del que és normal", doncs si la mitjana sol ser de 93 litres per metre quadrat, l'Agència pronostica per a aquest trimestre que serà "menys d'aquesta quantitat".

La primavera, que durarà 92 dies, 19 hores i 56 minuts i es perllongarà fins al 21 de juny a les 17.00 hores i 54 minuts, presentarà una temperatura que anirà pujant fins a juny i tindrà una mitjana de 18 graus, el valor amb que característic d'aquest trimestre.

L'HIVERN DE 201-2019, UN DELS MÉS SECS

Guerrero ha apuntat a més que l'hivern passat s'ha caracteritzat per ser un dels més secs dels últims 67 anys, encara que ha estat normal en temperatures, amb diürnes més altes i nocturnes més baixes de l'habitual i una mitjana d'11 graus. A més, s'han registrat gelades a la Serra de Tramuntana.

Respecte a la precipitació, s'ha registrat un 53 per cent de pluja per sota dels valors caracteritzats com a normals. En concret, aquest hivern ha plogut 75,5 litres per metre quadrat mentre que l'habitual són 157 litres per metre quadrat. Guerrero ha qualificat els mesos d'hivern com a "gener lleugerament sec, febrer molt sec i el que portem de març, sec, malgrat les pluges i neu d'aquest dimarts".

Les pluges més importants s'han registrat el mes de desembre, a Mallorca i a Eivissa, i al gener a Menorca. El dia de més precipitació ha estat el 14 de desembre. A Sóller, concretament en Sa Vinyassa, es van registrar prop de 86 litres per metre quadrat; a Valldemossa 68 litres i a Sant Antoni de Portmany, 13 litres per metre quadrat. A Menorca, no obstant això, el dia més plujós va ser el 20 de gener, quan es van registrar valors de 50 litres per metre quadrat a Ferreries i Es Mercadal.

L'hivern meteorològic ha registrat temperatures mitjanes d'11 graus i ha destacat per no haver-se donat ones de fred. El mes més càlid ha estat desembre, seguit de febrer, que ha estat normal. El mes més fred, per tant, ha estat gener.

MENYS DIES DE NEU I DE VENT FORT

Segons Guerrero, "el normal és que nevi sis dies, i aquest hivern ha nevat quatre". Es tracta dels dies 10 de gener, que va nevar sobre els 500 metres a Esporles i sobre els 800 al Puig Major. També va nevar els dies 21 i 24 de gener i aquest dimarts, 19 de març, per sobre dels 1000 metres, amb neu quallant.

A més, ha estat un hivern amb menys dies de vent fort de l'habitual. En concret, a l'Aeroport de Palma l'habitual són 12 dies de vent fort i se n'han registrat tres. A Eivissa, l'habitual són 21 dies de vent fort i se n'han registrat sis; i a Menorca, no obstant això, l'habitual són 27 dies i s'han registrat 28 dies de vent fort.

Les ratxes de màximes de vent es van produir el 27 de gener, quan es van superar els 127 km/h en la Serra d'Alfàbia, mentre que les ones més altes es van registrar a Menorca, amb ones de 6,2 metres.

FINS A DEU ESTACIONS DE PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PREVISTES PER A BALEARS, AJORNADES FINS A NOU AVÍS

Finalment, la delegada territorial de Balears ha explicat, que fins a deu estacions de predicció meteorològiques previstes per a Balears, "queden en suspensió de la seva instal·lació" posat que "no s'han aprovat els Pressupostos Generals de l'Estat". Guerrero ha respost així en ser preguntada per les actuacions previstes per l'Aemet després de les 'torrentades' de Sant Llorenç de la passada tardor.

Segons Guerrero, que no ha donat dades del pressupost que suposaven totes elles, es tracta d'"una cosa que estava parlada però ara per ara queda en suspensió". En concret, l'Aemet preveia instal·lar cinc estacions a Mallorca, dues a Menorca i tres a Eivissa.