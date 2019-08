L'Aeroport de Menorca tanca juliol amb un creixement del 0,8%

Publicado 12/8/2019 18:04:43 CET

MENORCA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

L'Aeroport de Menorca va sumar 638.843 passatgers al juliol, una xifra que es tradueix en un increment del 0,8 per cent respecte al mateix mes de l'any anterior, dels quals 637.271 van volar en connexions comercials, tal com han assenyalat aquest dilluns des d'Aena.

Les operacions d'aeronaus van arribar als 5.022 moviments, un 0,4 per cent menys que en el mateix període de 2018.

El passatge nacional va augmentar un 5,8 per cent amb 268.900 viatgers. Per la seva banda, el trànsit amb origen o destinació internacional va descendir un 2,4 per cent i va comptabilitzar 368.371 passatgers.

El primer mercat internacional per a l'Aeroport de Menorca va ser l'anglosaxó, amb 200.487 passatgers, si bé va disminuir un 2,7 per cent. Així mateix, destaca el creixement del passatge francès amb un 13,5 per cent més, situant-se en quart lloc amb 32.854 viatgers.

De gener a juliol, 1.896.626 passatgers han circulat per les instal·lacions aeroportuàries menorquines, la qual cosa suposa un alça del 2,6 per cent respecte al mateix període de 2018. Així mateix, s'han registrat 17.524 moviments d'aeronaus des de principi d'any, un 2,7 per cent més.