L'Ajuntament de Calvià posarà cartells de 'Prohibit fumar' als parcs a petició del Consell de la Infància

Publicado 26/3/2019 12:56:32 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Març (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Calvià posarà cartells de 'Prohibit fumar' en els 53 parcs del municipi com a resposta a una de les peticions del I Consell Escolar de la Infància que aquest organisme va plantejar en el seu Llibre de propostes.

Així ha informat el Consistori a través d'un comunicat difós aquest dimarts en el qual han detallat que, durant la reunió, es va informar a nens i nenes de l'engegada d'una de les iniciatives que van demanar relativa a la major presència de cartells de 'Prohibit fumar' "perquè els majors no molestin als nens i les nenes quan estan al parc".

En aquest sentit, el cap de la Policia local de Calvià va informar que es posaran cartells en els més de 53 parcs infantils del municipi amb el lema: "Pensa en nosaltres! Respecta els espais lliures de fums".

Finalment, l'Ajuntament ha recordat que el Consell de la Infància s'ha reunit aquest dilluns en una trobada presidida per l'alcalde del municipi, Alfonso Rodríguez Badal, qui ha agraït el treball dels agents per aconseguir el reconeixement de Calvià com a Ciutat Amiga de la Infància, que atorga Unicef.