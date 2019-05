L'Ajuntament de Marratxí millora la delimitació del terme municipal amb tòtems informatius

Publicado 3/5/2019 19:22:37 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Maig (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament ha instal·lat a diverses entrades i sortides de Marratxí set tòtems informatius per millorar la delimitació del terme municipal, del total de dotze que s'instal·laran en els propers dies.

Segons ha informat el Consistori en un comunicat, els punts triats són els de més trànsit de vehicles.

Aquesta mesura contribuirà a identificar amb propietat el terme municipal de Marratxí, ja que fins ara no hi havia indicatius explícits en aquest sentit, ja que cada nucli tenia l'entrada i sortida cartells amb el nom del mateix nucli, però no del municipi on s'integren.

L'Ajuntament ha rebut diferents reivindicacions per millorar aquesta situació, tant per part de visitants com de la mateixa població resident.

Entre altres coses, cal recordar que, d'acord amb aquest plantejament, una de les propostes més votades als pressupostos participatius de 2018, en la primera edició, va ser la relativa a la millora de la senyalització del municipi, que s'ha convertit una reivindicació de llarga durada i globalitzada en el municipi.

Els únics indicatius que portaven fins ara la nomenclatura 'Marratxí' eren els de l'autopista, i sempre amb l'afegit de 'polígon industrial', per entrar en aquest recinte.

En aquest context, la col·locació dels nous panells identificatius del municipi s'emmarquen tant en el Pla de Dinamització Turística del municipi, així com en la millora dels senyals a tot Marratxí, que inclou la identificació clara de diferents infraestructures i de dependències municipals, com és el cas dels poliesportius, la qual cosa també es durà a terme en dates properes.