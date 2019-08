L'Ajuntament de Palma condemna les pintades vandàliques aparegudes en un mural feminista de la Plaça del Tub

Publicado 12/8/2019 14:04:37 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Palma ha condemnat les pintades vandàliques que han aparegut en un dels murals que es van fer el passat 7 de març a la plaça del tub amb motiu del Dia de la dona treballadora i ha demanat a la Policia Local que "obri una investigació".

Segons ha informat el Consistori aquest dilluns en una nota, les pintades que han aparegut tenen forma de penis i, segons ha criticat la regidora de Justícia Social, Feminisme i LGTBI, Sonia Vivas, "suposen un delicte d'odi que atempta contra la dona, la maternitat i la infància".

L'Ajuntament ha demanat a l'empresa pública Emaya que netegi el mural "al més aviat possible" i, en el cas que la seva restitució no sigui possible, la Regidoria "valorarà la possibilitat de tornar a pintar-lo".

Cal recordar que l'obra mostra la imatge d'una dona donant el pit al seu fill.